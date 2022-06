Sidi Bel-Abbès : Maintenance de rues, une opération fort louable !

Ces derniers jours, le commun des automobilistes aurait remarqué sur sa route, une équipe d’ouvriers en plein travaux de rembourrage de tous ces trous et nids de poule existants sur la chaussée comme le montre ici l’image , surpris sur le chemin mitoyen à la gare routière Est (Ghalmi).

Bitumage des crevasses

Il faut dire que les conducteurs de véhicules et principalement les chauffeurs de taxis de la ville de Sidi Bel-Abbes ont ras-le-bol de ces nids de poules, crevasses et autres trous implantés un peu partout sur leur chemin , créant leur mécontentement et désagrément. Ils ne pouvaient plus supporter cette situation catastrophique des rues. En effet, et de l’avis des automobilistes , c’est une opération des plus encourageantes à plus d’un titre qu’a enclenché les élus locaux pour remédier au mécontentement généralisé des automobilistes et par ricochet à la population puisque cette dernière s’est retrouvée “otage” parfois de quelques taxieurs qui n’osent pas s’aventurer sur une chaussée dégradée au risque de voir leur véhicule se désintégrer.

Bref, et selon notre ami Youcef de ouest-info.dz, qui avait déjà rapporté l’information par vidéo (voir lien ci-dessous),le 18 et 22 mai écoulé , l’APC avait départagé la ville de Sidi Bel-Abbès en quatre zones distinctes et chacune était prise en charge par une entreprise. Reste le côté technique du travail et la satisfaction des automobilistes quant au nivellement de l’enrobage avec la chaussée, c’est une opération délicate qui nécessite savoir et connaissances surtout lorsqu’on on sait que la plupart des crevasses bitumées s’effondrent et reviennent à leur état crevassé après un certain temps de passage de roues de véhicules.

