Sidi Bel-Abbès: Premier accident du train Bechar-Oran à Ras El Ma

Tôt de ce matin du 03 novembre, l’unité secondaire de Ras-El-Ma devait intervenir avec les moyens de secours adéquats pour secourir et porter les premiers soins à un homme âgée de 45 ans ayant subi de multiples blessures suite à l’accident violent d’un train qui assurait la liaison Béchar- Sidi Bel-Abbés avec le poids lourd chargé de terre et déchets solides qu’il conduisait. Selon le communiqué de la protection civile, l’accident a eu lieu au niveau d’un passage non-gardé, à la sortie de la ville Ras-El-Ma (ex Bedeau) vers Moulay Slissen. Rappelons qu’une ligne ferroviaire qui assure la liaison entre Oran et Bechar passe par Ras El Mas qui est située aux fins fonds du chef-lieu de wilaya à quelques 80 km au sud.

Dans un autre communiqué publié avant hier, les services de la protection civile de Sidi Bel-Abbes signalent qu’ils ont intervenu à 04h23 au matin du 31 octobre pour secourir quatre personnes à bord d’une véhicule léger qui a dérapé et heurté violemment un arbre au niveau du lac de Sidi Mohamed benali. Le bilan signalé parle d’une personne âgée de 43 ans, décédée sur le champ et 3 autres gravement blessés qui ont été évacués en urgence vers le CHU Dr Hassani Aek de la ville.