Sidi Bel-Abbes: Travaux en cours ! Que dalle la Circulation!

Décidément au boulevard Aissat Idir de la ville , ça n’en finit pas ! En effet, il s’agit de ces travaux de rénovation et/ou de réparation de canalisation qui continuent de gêner énormément la circulation et la population.

Tout d’abord, il y a eu , quelques années auparavant, une opération de rénovation des canalisations du gaz, tout au long du boulevard comme d’ailleurs à travers tous les autres quartiers de la ville, ensuite est intervenue celle des canalisations d’AEP et enfin il y a trois ou quatre ans, les riverains de ce boulevard ont définitivement entériné les très gênantes poussières que dégageaient les travaux effectués sur les grandes canalisations et particulièrement celles engendrées par la rénovation des canalisations des eaux usées qui ont été les plus préoccupants. Bref, la satisfaction fut grande lorsque finalement un tapis de bitume est venu compléter tous les travaux de VRD sur cette importante artère de la ville, finalisé par un éclairage.

Mais malheureusement et à la grande stupéfaction des uns, on constate que des lourds travaux sur les canalisations des eaux usées de cette même chaussée viennent d’être lancés en ce mois de décembre indiquant clairement que les problèmes ne sont pas encore fini sur cette artère.



À l’origine de ces travaux, selon quelques indiscrétions, c’est un refoulement des eaux usées depuis un regard situé à la jonction du dit boulevard avec la rue Lakhmes (ex rue du mamelon), et pour régler ce problème, on a préféré la solution de facilité mais budgétivore puisqu’elle consiste à la pose d’une nouvelle canalisation longue d’au moins 500 mètres, c’est à dire depuis ce point jusqu’à la rue Faraoun (proche du rond point du petit vichy) alors que si la compétence et l’ingéniosité des responsables concernés avaient prévalu, l’on aurait probablement localisé le point d’obstruction qui créé ce refoulement au niveau de ce regard et procédé à sa réparation ou à défaut le changement d’un tronçon d’une dizaine de mètres ce qui aurait pu faire être bénéfique sur le double plan, primo au trésor public d’une telle dépense et à la circulation automobile.





De plus et ce qui attire l’attention du plus novice du commun des riverains, c’est le diamètre de cette canalisation qui est de 50 cm, certes selon les responsables, elle parait satisfaire les exigences techniques, en sus de sa surface glissante, elle est en plastique dur, mais est-elle suffisante pour drainer et charrier toutes les eaux usées ou pluviales du boulevard, additionnées à celles venant des rues adjacentes ? cela parait insuffisant au vu des immenses inondations qui ont eu lieu dans la ville , il y a peine quelques années , les canalisations n’ont pas suffi à absorber tous les écoulement des fortes précipitations entraînant des inondations partout. Alors croisons les doigts pour espérons qu’il n’y aurait aucun bouchage ni obstruction de cette nouvelle canalisation.