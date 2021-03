Six individus arrêtés pour profanation de tombes et vol de dentiers en argent et de métal jaune

Les éléments de la sureté de daïra de Sidi Ali Boussidi ont réussi à arrêter 06 personnes pour le chef d’inculpation de création de groupe de malfaiteurs et profanation de tombes, rapporte un communiqué de la cellule de la police. Les mis ont en cause creusaient des tombes pour voler des dentiers en argent et de métal jaune des dépouilles.

L’enquête, déclenchée à la suite d’une information, a permis d’arrêter les suspects âgés entre 28 et 53 ans, d’origine de Ben Badis et Sidi Ali Boussidi, en possession de dentiers en argent d’un poids de 33,3 grs et d’autres en métal jaune d’un poids de 15,3 grs et d’une somme d’argent de 50.000,00 da, présumée revenue de la vente, conclut le communiqué.

Djillali Toumi