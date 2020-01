Tramway de Sidi Bel-Abbes: Des clôtures métalliques d’aucune utilité !!

C’est un simple citoyen , en fait c’est un usager habituel du Tramway de Sidi Bel Abbes, qui fait la navette régulière depuis Sidi Djillali jusqu’à à la station Émir Abdelkader (Ptit Vichy) qui essaye d’attirer l’attention des responsables de la Setram ou ceux de la direction du transport par le biais de ce papier avant que la garantie du projet ne tire à sa fin.

En effet, il s’agit d’un épineux problème qu’il rencontre régulièrement comme probablement d’autres usagers, au niveau d’une station du centre-ville. Selon sa version , presque toutes les 22 stations d’arrêt du tramway présentent la même clôture métallique des deux cotés pour une protection de tout débordement des usagers vers les voies de circulation automobile comme ici à l’image .

Or la station Émir Abdelkader (Ptit Vichy) (Ici à l’image) où il descend et monte régulièrement ou celle des 4 horloges, ne présente pas de voies de circulation longeant ses deux cotés . Ces stations subissent une forte pression des usagers aux heures de pointe jusqu’à provoquer parfois des bousculades à la montée ou déscente du tram en raison de l’étroitesse de l’espace destiné aux usagers du tram.

Mon interlocuteur souhaite vivement qu’on supprime les clôtures du moment qu’il n’y a pas de voies de circulation automobile ou à défaut qu’il y est des portes d’accès des deux cotés de la station donnant vers les places mitoyennes et du coup cela libérera les voies et facilitera les accès à la station ou au tramway . Il y va sans dire que les clôtures pour les deux stations (4 horloges et Émir Abdelkader) n’ont pas fait l’objet d’une étude séparée lors de la présentation du dit projet à la société civile et surtout de la décision de transformer le boulevard de la République en voie piétonne (voir article du 03 février 2016) .