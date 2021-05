Tramway de Sidi Bel-Abbes: Un accident de déraillement évité de justesse

Il est midi et 30 mn en ce 29ème jour du Ramadhan , le tramway de Sidi Bel-Abbes (Rame 115) plus ou moins bondé de passagers, venait juste de dépasser le croisement de la voie ferrée sur le Boulevard Abbane Ramdane avec la rue Naimi Ahmed sur les hauteurs de Sidi Yacine et de là, un panneau signalétique spécifique au tramway autorisait ce dernier à prendre de la vitesse jusqu’à 50 km/h sur ce tronçon avant d’arriver à la station de la Maternité. À ce niveau , les voies de circulation routière longeant des deux cotés la ligne du Tramway , incitent également les conducteurs de véhicules à accélérer au même titre que le tramway.

C’est ainsi qu’un 4×4 roulant dans le même sens que le tram qui a du accélérer probablement pour dépasser (ou éviter) un autre véhicule sur cette voie étroite au demeurant, s’est retrouvé par dessus le trottoir et a atteint le flanc avant gauche du tramway, le conducteur de ce dernier ayant sûrement senti le choc a utilisé le frein d’urgence du tram pour éviter un déraillement assuré . Cependant, le frein d’urgence du tramway qui est presque identique à un frein ABS d’un véhicule, a propulsé quelques passagers qui étaient débout et créa également une panique indescriptible au cours de ces 10 secondes ou plus de freins. D’ailleurs, un jeune adolescent de 16 ans qui a senti un malaise cardiaque, a demandé l’assistance médicale vu qu’il présentait déjà une insuffisance cardiaque selon ses propres dires.

Le Tramway qui s’est immobilisé pendant presque 5mn à l’endroit du freinage, fut autorisé à rouler vers la station de la maternité qui se trouvait à une centaine de mètres plus loin pour procéder à l’évacuation du jeune adolescent par les services de la protection civile qui ont dépêché une ambulance quelques instants plus tard à ce niveau. Il faut souligner aussi que l’accident s’est déroulé à moins de 80 mètres du commissariat de 4eme SU et normal que des policiers ont probablement vu la scène, le 4×4 a été immédiatement immobilisé et son conducteur entendu.