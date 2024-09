Trois suspects arrêtés pour sorcellerie

Les éléments de la brigade des crimes économiques et financières de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbes ont réussi à arrêter 03 individus âgés de 38 à 70 ans pour pratique de sorcellerie, rapporte un communiqué de la cellule de la police.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’une information rapportant que des individus se livrent à des actes de sorcellerie menaçant la santé de plusieurs personnes. Les investigations ont permis d’identifier les suspects et de les arrêter, en possession de plusieurs objets utilisés pour la pratique de sorcellerie, tels que des talismans et encens et des livres de sorcellerie, ainsi qu’une somme d’argent de 100 millions de centimes, en plus d’une somme d’argent en devise, explique la source.

les suspects ont été présenté devant le tribunal ce jeudi 12 septembre 2024 pour statuer dans leur affaire, a-ton appris.

Djillali Toum