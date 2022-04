Une carte CHIFA pour les chômeurs bénéficiaires de l’allocation

La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés CNAS de sidi bel Abbes, et sur initiative de la tutelle, appelle les chômeurs bénéficiaires de l’allocation chômage de se rapprocher des différents centres de paiement, dans le but de bénéficier de la carte CHIFA, afin de pouvoir bénéficier des avantage sociaux que peut offrir cette opportunité, a-t-on appris d’un communiqué de la cellule de communication de la direction de la CNAS.

Il est à cet effet demandé du bénéficiaire de l’allocation chômage de déposer un dossier comportant une photo copie de sa carte d’identité nationale et une photo avec fond banc. Cette derrière peut aussi être téléchargée du compte de l’intéressé sur l’espace ‘’ elhanna ‘’ dans le site htts://elhanna.cnas.dz, explique le communiqué.

Un message serait envoyé à l’intéressé montrant les procédures d’accès à l’espace réservé à cet effet comportant le numéro d’assurance et le mot de passe, dans le but d’y accéder et pouvoir bénéficier des services numériques disponibles à travers l’espace. La caisse fait savoir entre autre que pour toute autre information, dans le but de facilité au maximum cet transaction, un numéro vert 3010 est mis à la disposition, conclut le communiqué.

Djillali Toumi