Une compagne de sensibilisation sur le bon usage du gaz et les dangers du monoxyde de carbone

L’approche de la saison hivernale qui cautionne un usage excessif du gaz, rappelle des tragédies douloureuses de familles complètes décimées par le monoxyde de carbone et des habitats entiers mis en ruine par des explosions. Des scènes horribles de malheur que le communs des gens ne tient à aucun moment revivre, dont les sapeurs-pompiers gardent d’affreuses et douloureuses images et déchirants moments d’émotions, et surtout, éprouvent de grandes responsabilités, vu leur mission citoyenne par excellence.

Dans cet optique, une compagne de sensibilisation sur le bon usage de cette matière essentielle très prisée, et le danger que peut causer sur la santé et la vie humaine, vient d’être tracée, en coordination avec la direction de la Sonelgaz, la santé et de la population, l’éducation, la formation professionnelle et du commerce. La compagne commence le 14 octobre 2020 et se prolonge sur toute la période hivernale.

Il est rappelé que ce tueur silencieux n’a ni odeur ni couleur. Il cause la perte de dizaine de vie chaque année, et prévoit ainsi d’être très vigilent et entretenir une aération mécanique de son habitat. Le citoyen doit inclure dans son quotidien ce reflexe ‘mécanique’ comme une culture pour se sécuriser des dangers de ce gaz toxique mortel. La direction de la PC a fait participer ses unités de Ain el berd, Sidi Ali Benyoub, Merine et autres, en compagnie de la société civile pour toucher le maximum de citoyen, en particulier, ceux nouvellement raccordés au gaz naturel.

Djillali Toumi