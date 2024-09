“Une rentrée scolaire en grande pompe “

Bien dans sa chair, immergée de confiance, la directrice de l’éducation Mme Settouti Imane affirme lors d’un point de presse organisé ce mercredi 18 sept 2024 à la salle des salaires d’une école adjacente à la direction, que toutes les conditions sont réunies et toutes les mesures ont été prises pour que la rentrée scolaire 2024/2025 serait semblable à une fête pour nos enfants qui vont rejoindre l’école ce dimanche 22 septembre 2024.

Mme Settouti souligne que le secteur de l’éducation connait un développement permanent au niveau de sidi bel abbés, une ville qu’elle chérit profondément ” j’aime cette ville, elle mérite bien qu’on la nomme ”petit paris”, je l’adore, tout est beau” confit-elle avec émotion et sourire. De nouveaux établissements scolaires chaque année, viendront réconfortés les élèves dans le suivi de leurs études dans de bonnes conditions, s’ajoute à cela cette touche technologique qui s’inscrit dans le programme du président de la république Mr Abdelmadjid Tebboune de doter les établissements de tablettes et de les relier à l’internet, comme le souligne la responsable du secteur. Dans cette perspective, Imane annonce la dotation de tablettes à 11 établissements nouveaux pour comptabiliser 63 établissements au total, et l’opération connait une mutation permanente jusqu’à la satisfaction générale.

Ainsi, le secteur va accueillir cette saison un total de 185.943 étudiants tout cycle confondu dont 10.349 nouveaux, 09 nouveaux établissement scolaires et un lycée des arts et musiques. Ils seront encadrés par effectif composé de professeurs et administrateurs suffisants et bien qualifiés pour répondre efficacement aux attentes scolaires de l’étudiant des trois cycles. Les quelques petites insuffisances seront ressaisies au plus tard le mois de décembre, à l’image de quelques directeurs et inspecteurs qui vont subir des examens internes prévus au plus tard le mois de novembre.

Sur la question du port et utilisation de telephones portables à l’intérieur de l’enceinte des établissements, Settouti n’a pas trop tourné en rond pour repondre brievement ” le portable est strictement interdit. l’élève peut encourir des poursuites devant la justice en cas de prejudices moraux ou physiques par une quelconque publication sur les réseaux sociaux de son professeur ou de ses camarades de classe, en application de lois nouvelles en vigueures élaborées en ces circonstances”. elle ajoute avec fermeté “les parents portent l’entière responsabilité. l’enfant ne l’a pas trouvé, ce sont ses parents qui le l’ont lui acheté “. franchement, un télephone portable aux mains d’un adolescents en moyen et même en secondaire à l’intérieur d’un établissement scolaire, de surcroît à l’intérieur de la classe est devenu un sujet préoccupant, pour une grande majorité, c’est une calamité, du fait de son exposition à de multiple danger. les parents restent les premiers responsables en cas d’échec de leurs enfants dans leurs études et l’examen du BAC.

Quant à la distribution de cartables et de livres scolaires, Imane fait savoir que des points pôles ont été prévus à travers la majorité des communes de la wilaya, afin de permettre aux étudiants de satisfaire leurs besoins en matériels scolaires en toute aisance et facilité. 48.858 élèves ont reçu leur prime scolaire, enregistrant de la sorte un excèdent de 4.013. La restauration est à 100% repas chaud dans l’ensemble des établissements scolaires du cycle primaire. La couverture sanitaire, même si elle est agréable, connait un déficit en matière de soins dentaires. La directrice n’a pas omis de souligner que cette réussite est l’œuvre de tout un collectif, chacun dans sa position, à leur tête le ministre de l’éducation et le wali Mr Chibani Samir.

Djillali Toumi