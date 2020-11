USMBA : Fethi Mebssout de retour à la cellule de communication

Fethi mebssout revient à la cellule de communication du club phare de la Mekera, après une courte absence de la saison passée 2018/2019. Le chargé de la communication et confrère avait l’honneur de participer et d’assister à la détention du trophée de la dame coupe d’Algérie en saison 2017/2018, face au redoutable JSK.Les poulains de Cherif El Ouzani étaient dans toute leur forme physique et psychologiques.

Les rencontres, gagnées, perdues ou à égalités, étaient disputées majestueusement, autant dans la qualité du jeu que dans le score. Une véritable symphonie, une complémentarité dans tous les rangs : défense, milieu et attaque. L’équipe adverse ne pouvait que cédait à la règle du jeu. De par la formation physique, technique, tactique et psychologique, que l’on rencontre chez tous les clubs, il y’avait une autre force sournoise qui rendait les joueurs pleins d’énergie, de volonté et de désir de gloire. Certes, les efforts étaient consentis, autant de Cherif el Ouzani que ceux de l’administration, sauf qu’il ne serait pas juste injuste, mais un crime de ne pas reconnaître ou juste d’écarter les immenses efforts du chargé de la communication.

Fethi Mebssout a réussi à collaborer à l’animation des joueurs, à leur donner de de l’Energie, de l’envi de rayonner et de se distinguer. Il a été pour un grand plus dans la préparation psychologique des joueurs. Plus de 850 vidéos de plusieurs minutes, rapportant de belles actions de but et de combinaisons dans le jeu, qui faisaient ravir les joueurs, ainsi que les spectateurs, ont été mis en circulation sur le réseau social FB, et pas moins de 2.500 photos.

Sa façon de s’y prendre avec l’information, en la diffusant à tous les organes de presse et dans le réseau social FB, a freiné toute tentations à la rumeur, qui, souvent se trouve à la source de toute instabilité. Elle est comme un poison qui se répond sur un corps, pour d’abords l’affaiblir, ensuite le faire tomber. Le retour de Mebssout va remettre de nouveau les pendules à leur place, pour parer à ces rumeurs qui déstabilisent le club et n’arrangent en rien la gestion administrative.

Djillali Toumi