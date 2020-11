USMBA : Morsli présente les nouveaux recrus

Le nouveau PDG Abbes Morsli, a présenté ce samedi 31 octobre 2020, ses nouveaux recrus devant la presse, à la salle du stade du 24 février. Le nouveau dirigeant n’a pas caché ses ambitions de recruter encore avant de clore définitivement la liste, afin d’être bien apte à disputer le championnat. Ces nouveaux recrus avaient auparavant signé leurs contrats à l’hôtel Beni Tala, et déjà entamé leur entrainement avec l’équipe : Le gardien de but Radwan Maachou, amené de Belouzdad, sous forme de prêt pour deux saisons, grandi dans les rangs de l’USMBA.Le libero Saila Abdelhak, 23 ans, amené du MCA sous forme de prêt, aussi pour une saison, et qui a joué auparavant dans les rangs de Saida et El Eulma.

Mahdi Al-Warthani né en 1990 en France, de nationalité tunisienne, a joué en Tunisie dans plusieurs clubs pour atterrir au NAHD avant de se rendre au Mouloudia d’Alger.

Khadir Soufiane, arrière droit, né en 1994, a joué, quant à lui, à El Harrach, Bejaia, Constantine avant de rejoindre Nasr Hassan Day.Hamza Wanas, milieu de terrain, né en 1988, a joué à Tadjnanet la saison passée, et avait auparavant porté les couleurs de Blida, Constantine et Bejaia.

Morsli a déclaré, en marge de cette présentation, que l’équipe va suivre une formation à la wilaya d’Ech-chlef d’ici trois semaines.

Djillali Toum