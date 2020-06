W. Sidi Bel-Abbes: Accident mortel sur le CW 37

Ce tronçon de la route de wilaya N°37 d’à peine trois kilomètres entre Zéroula et Sidi Brahim a déjà fait de nombreuses victimes par le passé et il risque d’en faire autant si des correctifs de ce virage jugé très dangereux ne soient apportés pour augmenter la visibilité aux usagers dans les deux sens. En réalité , il y en a deux virages, celui-là qui vient de faire une victime aujourd’hui et plus loin, à peine un kilomètre , il y a l’autre encore plus dangereux que le premier qui a déjà ôté plusieurs vies par le passé (Bai en déjà relaté, il y a 8 ans ) qui est baptisé le “virage de la mort”

Aujourd’hui , il était environ 18h, lorsque un véhicule léger qui se dirigeait vers Zérouala télescopa de plein fouet un autre véhicule léger venant de Saida. Le choc violent coûta la vie sur le champ à une vieille femme octogénaire et plongea son fils conducteur du dit véhicule , un sexagénaire dans le coma, avec son pronostic vital engagé . Les pompiers qui rappliquèrent quelques instants plus tard sur la scène de l’accident ont évacué l’ensemble des blessés vers le CHU. On signale que les deux passagers dont un jeune homme, du véhicule venant de Saïda présentent des blessures plus ou moins graves.

L’accident d’aujourd’hui a eu lieu dans ce virage à visibilité très réduite en raison de la courte distance de sa courbure et où le conducteur du véhicule remontant la pente ne s’y attend pas à une brusque courbure surtout lorsque la vitesse est plus ou moins grande et peut se trouver en difficulté de maîtrise du véhicule et par conséquent peut se retrouver directement sur le coté gauche en face du véhicule qui arrive en sens inverse. Il y a lieu de signaler que cette route est devenue une voie très empruntée par un grand nombre d’automobilistes (au delà de 300 véhicules par heure) desservant l’oranie au sud-ouest du pays , notamment vers les wilayas de Naama, Bayadh, Bechar et Tindouf.