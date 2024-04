Zérouala ex Deligny : Un repère dans l’histoire

Zérouala ex Deligny, chef lieu de commune du même nom créé en 1874 au même titre que d’autres villes dans la région de la Mekerra, est située à l’est de la ville à une dizaine de kilomètres (bien qu’un panneau signalétique installé au début de l’avenue Aissat Idir – Ptit Vichy indiquait par le passé 12,7 km , c’était du centre-ville au centre-ville). Aujourd’hui, elle fait partie du tissu urbain de SBA et s’est rapprochée de la ville en raison des nouvelles cités construites tout au long du chemin de wilaya No 80.

La présente vidéo tirée de l’émission radio intitulée “Repères de la ville ” et animée par nos ami Djelloul Talha et Abbas Ouired relate les faits historiques de Zérouala depuis sa création jusqu’à nos jours tout en insistant sur les principaux événements qui ont marqué la révolution de novembre 54 dans cette région. S’agissant du secteur agricole, Zérouala a été par excellence, en sus d’une large superficie dédiée à l’agriculture de céréales, un bassin laitier qui alimentait en lait de vache, toute la wilaya par le passé. Bref, dans cette émission tout a été dit et rien n’a été omis par les présentateurs de l’émission et à la fin, ils ont tout de même relever les insuffisances de la commune en matière de santé et éducation. “La grande commune de Zérouala manque désespérément un centre polyclinique et un lycée:, soulignent-ils.