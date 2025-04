Des peines entre 07 et 20 ans de prison à l’encontre des auteurs de la bagarre armée à Bouaiche

Le tribunal territorialement compétent de sidi bel abbés a statué ce mercredi 09 avril 2025 dans une affaire qui a sérieusement heurté les sensibilités et déranger la tranquillité de la population de la commune de Bouaiche sise à quelque kilomètre du chef lieu de la ville. Onze (11) suspect ont défilé devant le juge pour répondre d’un acte avéré de vandalisme. Une bagarre a éclaté entre deux groupes armés à l’arme blanche, ainsi que d’autres outils d’une dangerosité extrême pouvant provoquer facilement la mort ou des blessures graves. La bagarre a durée plusieurs heures semant une terreur terrible au milieu de la population.

Sur place, répondant à l’information, les policiers venus en nombre suffisant ont réussi à maitriser la situation. Onze (11) suspects ont été arrêt évitant in extremis un drame irréparable, vu le la taille des armes blanches utilisées, comme des épées.

Des peines de 07 à 10 ans ont été prononcées à leurs encontre suivies de pénalités de 30 à 100 millions de centimes. pour ceux qui sont en délit de fuite, le tribunal a prononcé des jugements entre 10 et 20 ans et des pénalités entre 100 et 200 millions de centimes.

Djillali Toumi