la Faculté des Lettres, des Langues et des Arts de l’Université Djilali Liabes, a abrité ce lundi 11 novembre 2024 une conférence nationale intitulée « la thérapie avec le théâtre pour les personnes ayant des besoins particuliers »: une lecture des parcours et des expériences.

Après le protocole d’usage, une allocution a été prononcée par le doyen, le professeur Jellal Abdelkader, en représentant le recteur de l’université, le professeur Bouziani Marahi, en guise d’annonce de l’ouverture officielle des activités du forum. L’allocution a compris des termes de bienvenus aux participants et une réflexion sur le rôle du théâtre, du fait qu’il est le plus ancien et le plus important de tous les arts connus dans le monde, ce n’est pas seulement un moyen de divertissement et d’amusement, mais également considéré comme un outil éducatif et pédagogique, et un moyen efficace d’exprimer des sentiments et des besoins. Au cours des dernières décennies, le rôle du théâtre est apparu comme un outil thérapeutique important, notamment dans le domaine du traitement des personnes atteintes de besoins particuliers. Des études ont prouvé que le théâtre peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes ayant des besoins particuliers, tant sur le plan psychologique que social.

Le forum comprenait également une série de conférences présentées par des professeurs qui traitaient du rôle du théâtre dans le traitement et la gestion de divers troubles chez les enfants spéciaux et exploraient la relation entre le théâtre et la thérapie. L’accent a également été mis sur les différentes techniques adoptées par le théâtre thérapeutique et son rôle dans le traitement des personnes ayant des besoins spéciaux par l’expression de leurs personnalités, car le théâtre offre à cette frange un espace sûr pour exprimer leurs sentiments et leurs pensées, ce qui peut être difficile pour elles dans la vie quotidienne, comme ils peuvent exprimer de la tension, de l’anxiété ou même de la joie, ce qui réduit la pression psychologique et améliore leur sentiment de confort psychologiquement. Les intervenants ont également souligné le rôle du théâtre dans l’amélioration des interactions sociales et les compétences en communication entre les personnes ayant des besoins particuliers.

La participation à des activités théâtrales nécessite de travailler en équipe, d’écouter les autres et de coopérer pour atteindre un objectif commun. Ainsi, le théâtre contribue à améliorer la capacité de communiquer et de nouer de nouvelles amitiés, ce qui réduit le sentiment d’appartenance, l’isolement et améliore la confiance en soi, grâce à l’exposition à des rôle différents, et incarner différents personnages sur scène aide les personnes ayant des besoins spéciaux à surmonter leurs peurs et à accroître leur confiance en elles. Réussir à jouer un rôle spécifique ou à recevoir les encouragements du public augmente leur sentiment d’accomplissement et renforce leur confiance en leurs capacités personnelles, ce qui a un impact positif sur leur vie quotidienne, notamment en ce qui concerne le développement des compétences gestuelles, car il existe des types de représentations théâtrales qui se concentrent sur le mouvement et le rythme, comme le théâtre de danse. très bénéfique pour les personnes qui souffrent de difficultés de mouvement, car les exercices théâtraux les aident à améliorer la coordination motrice et à augmenter la flexibilité et la force musculaire.

Le théâtre est également considéré comme une forme de psychothérapie car il permet aux gens de gérer indirectement leurs sentiments et leurs peurs. Parfois, des représentations théâtrales sont présentées qui visent à aborder des problèmes spécifiques tels que la peur ou le traumatisme, où les personnes ayant des besoins spéciaux peuvent voir leurs sentiments et leurs défis incarnés sur scène, ce qui les aide à se comprendre plus profondément et à faire face à leurs défis.

On peut dire que le théâtre est un outil efficace pour améliorer la vie des personnes ayant des besoins spéciaux en fournissant un moyen d’expression, d’interaction améliorant leurs capacités. L’utilisation du théâtre en thérapie est un domaine prometteur qui peut faire une grande différence dans la vie de ces personnes et renforcer leur sentiment d’inclusion et de participation à la société.

Il convient également de noter que ce forum reflète l’engagement de la faculté de lettre, des langues et des arts à élargir les horizons de la recherche scientifique dans le domaine des arts et à ouvrir de nouveaux horizons pour explorer le rôle bénéfique du théâtre en particulier et de l’art en général dans la société.

Djillali Toumi