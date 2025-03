Nadhifcom appelle les citoyens à respecter le plan ramadan de collecte des déchets

À l’occasion du mois de Ramadan de cette année 2025, l’entreprise de nettoyage des déchets ménagers Nadhifcom, à la suite d’une instruction du wali Kamel Hadji, a tracé un programme spécial pour collecter et transporter divers déchets tout en maintenant le balayage des rues et des routes dans toute la ville de Sidi Bel Abbes ainsi que les communes contractantes avec l’entreprise.

Tous les secteurs de la ville sont concernés par cette action de nettoyage qui vise la propreté, la tranquillité, la préservation de l’environnement dans un meilleur état et la santé du citoyen. La collecte selon le directeur commence à partir de 05h00 du matin jusqu’à la fin de la mission. Pour le quartier Emir Abdelkader : de 21h00 jusqu’à la fin de la mission, concernant les communes : Sidi Lahcen – Sidi Khaled – Sidi Yaagoub – El Amarna – Belarbi – Tlemmouni – Sidi Ali Bousidi, à partir de 22h00 du soir jusqu’à la fin de la mission. Pour les déchets solides : Tous les secteurs de la ville de Sidi Bel Abbes : de 07h00 à 12h00, espaces verts : tous les secteurs de la ville de Sidi Bel Abbes : de 07h00 à 13h00

En respects aux valeurs de ce mois sacré, symbolisant entres autres l’hygiène et la propreté, l’entreprise lance un appel sincère à tous les citoyens afin d’Haberer sérieusement et en toute responsabilité à cette action difficile combien importante et s’engagent à jeter les déchets ménagers aux heures prévues, afin de faciliter la tache aux employés et mettre en valeur la beauté de la ville et de son paysage afin de s’assurer un environnement propre et sain digne de l’atmosphère de ce mois béni.

La propreté de l’environnement est une responsabilité partagée, a souligné le directeur. « Elle reflète la conscience et la volonté de la communauté de vivre dans un environnement sain. Notre engagement envers ces consignes contribue à préserver l’aspect civilisé de notre ville et à la rendre plus lumineuse et plus confortable pour tous.

Faisons de Ramadan une opportunité de diffuser la culture de la responsabilité environnementale et du travail d’équipe pour le bien de notre ville bien-aimée » souligne le directeur de l’entreprise » a-t-il souligné.

Djillali Toumi