Policiers et gendarmes en patrouille mixte dans les quartiers

Un environnement vivable et agréable, sécurisé et rassurant pour l’ensembles des citoyens et de leurs biens est désormais devenu un défi majeur à réaliser. C’est aussi une mission des services de sécurité qui entre dans le cadre de leur travail ordinaire d’être au service du citoyen. À cet effet, policiers et gendarmes ont formé une section mixte, et programmé des descentes sécuritaires dans les quartiers de la ville. Un message clair. Pas de quartier pour les criminels.

Ce qui est remarquable, cette action a été merveilleusement salué par le grand public. Un nombre de 150 personnes a été soumis au contrôle d’identité, 13 d’entre eux se sont avérés faisant l’objet de recherche par les instances judiciaires. L’opération a permis aussi l’arrestation de 06 individus en possession de comprimé et liquide hallucinogènes, ainsi que des morceaux de kif traité.

La section mixte a réussi à saisir 100 comprimés et 02 bouteilles hallucinogènes en plus du kif traité, le contrôle de 100 véhicules et arrêter 06 motos pour absence de papiers et non-respect des mesures sécuritaires. La section envisage d’autres sorties similaires inopinées dans un objectif d’éradiquer le crime et installer une sécurité qui permet aux citoyens de s’adonner à leurs obligations qu’obtiennes dans de bonnes conditions de jour comme de nuit.

Djillali Toumi