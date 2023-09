1,7 kg de kif traité, 3.262 gélules prégabalines et 11 individus arrêtés

Dans quatre opérations policières distinctes, les éléments de la sureté de wilaya ont réussi à saisir une quantité importante de kif traité, de gélules prégabalines 300 mg et une somme d’argent globale de 53.000,00 da, rapporte un communiqué de la cellule de communication et des affaires générales.

Les opérations ont été menées par les éléments de la BRI et ceux de la brigade de lutte contre la criminalité ou l’on a saisi respectivement des quantités différentes de kif traité et de gélules prégabalines d’un totale de 3.262 gélules et 1,700 kg de kif traité et une somme d’argent considérée revenue de la vente, détaille le communiqué.

Une fois les procédures de l’enquête terminées, les suspects ont été présentés par devant le procureur pour répondre de leurs actes reprochés, conclut le communiqué.

Djillali Toumi