Algérie Telecom : la connexion internet est ‘lourde’ comme du plomb !

La connexion est tellement lourde et lente qu’elle n’arrive même pas à afficher une page. Consulter sa boite de messagerie est devenue un véritable dilemme, ouvrir un message ressemble à une aventure incertaine, ou le temps perd toute sa valeur. Votre attente devant un micro peut durer des heures sans que rien n’apparait en fin de compte, le moment où le gouvernement envisage de généraliser la numérisation pour mettre en place une plateforme favorable aux attentes, basées sur la rapidité, l’efficacité et la sécurité, et encourager le commerce par internet, afin de parer à cette pénurie de fonds dans les banques et les bureaux de postes, et booster le développement en générale.

Une torture !

La lourdeur et la lenteur sont-elles vraiment les mots idéals pour dénoncer une torture morale, une arnaque, une escroquerie délibérée, une irresponsabilité qui peut mettre en péril une gigantesque entreprise qui emploie des milliers de fonctionnaires et se considère un moteur pour le développement économique du pays.

Algérie Telecom a tout prévu pour sauvegarder ses intérêts, sauf celui de son ”client” pour garantir celui de l’entreprise : les coupures sont programmées automatiquement après chaque défaut de paiement. Aucun délai n’est toléré après la période déterminée sur la facture, même pas une fraction de seconde.

Droit et intérêt

De l’autre côté, les coupures et les pannes ne sont nullement considérées. Des abonnés en moins ou en plus, ne dérange en rien les services des télécoms. Aucun moyen technique n’a été prévu pour les détecter, et ainsi préserver les droits et intérêts du client sans qu’il se déplace, tout autant que ces coupures automatiques pour défaut de paiement. Si cette panne n’est pas signalée, et que votre abonnement n’est plus satisfait. Soyez certain, que la ligne serait totalement résiliée après un certain délai. Les services d’Algérie télécom ne prendront même pas la peine de vous demander votre avis ou chercher à connaître les vraies causes de votre absence subite, même après tant d’années d’abonnement.

Une caisse à monnaie !

Client tout court, bon client ou mauvais client, c’est des termes qu’Algérie télécom ignore sans aucun doute. Les pratiques le prouvent. Le client qui se veut roi dans le marketing des entreprises, il n’est qu’une caisse à monnaie qu’il faut débourser pour le leurrer d’une prestation qui est tout le temps mal honoré. La puissance de l’ADSL : 02 ou 04 Mbps, ne sont que des chiffres, aucune différence n’est sentie par le client devant son appareil, selon l’avis de plusieurs. L’unique différence, expliquent-ils, demeure dans la facturation. Algérie télécom ne respecte pas son engagement avec son client, à travers le prés-paiement de sa facture internet. Il paye pour recevoir un débit précis pendant une période précise sans aucune interruption ni dérangement. Dans le cas contraire, et au regard du contrat qui relie les deux parties, Algérie télécom devrait dédommager son client, ou lui prolongé le délai des jours de coupure ou de perturbation de sa ligne.

Djillali Toumi