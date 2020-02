APC de Sidi Bel-Abbes: Le climat s’envenime!

Décidément , le feuilleton de l’APC de Sidi Bel Abbes n’en finit pas de surprendre le commun des administrés et continue de défrayer les chroniques des médias et réseaux sociaux en général et pour cause, la grève paralysant les services de l’état civil depuis bientôt deux semaines assortie d’une crise profonde qui secoue son administration générale touchant la gestion des affaires communales semblent s’éterniser au vu des débats survenus au cours de la plénière qui a eu lieu aujourd’hui 23 février 2020 (Voir vidéo ci-dessous).

En effet, alors que tout le monde ou du moins la société civile et les citoyens en général s’attendaient au dénouement de la crise paralysant l’état civil actuellement, la réunion qui s’est déroulée aujourd’hui (23/02/2020) en l’absence du premier concerné à savoir le Maire en convalescence (voire notre article du 22/02/2020) , s’est terminée sous un climat électrique mais surtout chaotique et sans fin.

Débutant déjà par une série de revendications touchant le patrimoine, soulevées auparavant par les représentants de la société civile, présents d’ailleurs dans la salle, l’assemblée plénière des élus s’est transformée en une salle d’audience où les accusations fusaient de partout et concernaient surtout le Secrétaire général et la gestion de la commune. Selon quelques élus, le climat s’est détériorée ces derniers temps lorsque ce dernier déposa quelques plaintes et proposa la suspension de quelques cadres et agents communaux. Une action qui a engendré une grogne des syndicalistes et provoqué une grève qui semble prendre une autre tournure à moins d’une intervention du premier magistrat de la wilaya.