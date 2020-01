BONNE ANNÉE 2020

À l’occasion de la nouvelle année 2020 tous mes meilleurs vœux pour les Administrateurs de B.A.I et pour l’ensemble des lecteurs du J.E. B.A.I. pour cette tranche de temps N°20 à découvrir, elle vous permettra d’y Aller plus loin, de Regarder autrement, de Rêver d’ailleurs, et possibilité d’écrire de nouvelles histoires de votre terroir, de changer quand il le faut d’avis, de savourer le temps N°20 et souffler dans chaque instant afin de bien goutter aux plaisirs de la vie par de nouveaux projets constructifs.

Benallal Mohamed