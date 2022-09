“COUP DE FIL” OU COUP DE PIED DANS LE C…L DE L’HISTOIRE ?

“Donner un coup de fil”, “recevoir un coup de fil”, “attendre un coups de fil”, “avoir quelqu’un au bout de fil”, voici des expressions devenues caduques et atteintes de péremption depuis l’avènement du téléphone portable, depuis que le fil est coupé et qu’il n’est plus d’usage dans les communications et qu’il est remplacé par les antennes et les satellites. Sous peine d’anachronisme, personne ne les utilise. Et au lieu de donner ou de recevoir un coup de fil, l’homme moderne se contente “d’appeler” simplement par son téléphone sans fil quelqu’un qui est à mille lieues comme il appelle de vive voix un voisin à portée de main.

Il est connu que les langues ne sont pas statiques (sauf peut-être la langue arabe pour des raisons évidentes) et qu’elles ont une dynamique qui accompagne l’évolution des idées, de la science, de la technologie et des arts. Dans un processus ininterrompu, des mots naissent et d’autres meurent, perpétuant ainsi la jeunesse et la vivacité d’une langue.

De nos jours, c’est la langue anglaise qui incarne le mieux cette dynamique. C’est elle qui est la plus riche et la plus évolutive car c’est elle qui est, comme le fut jadis le français, la langue de la science, de la technologie, des arts et des idées. Pour cette raison, elle domine toutes les autres les moins entreprenantes, les condamnant à opter pour l’anglicisme, solution de facilité qui conduira à leur déchéance. Et pour cette même raison des pays comme le notre abandonnent à son profit des langues installées depuis très longtemps jugées désormais comme inopérantes.

Au niveau universel, elle est la langue véhiculaire par excellence puisque, l’internet et la technologie aidant, elle permet à la communauté internationale d’échanger, de communiquer et de collaborer à une échelle inédite qu’aucune autre langue ne permet.

Il y a et il y aura toujours d’autres mots et d’autres expressions pareils à “donner un coup de fil” et qui subiront son sort. Il serait utile que des spécialistes les énumèrent.

Quant à moi, je pense aux mots HOMME et HUMAIN. On dit, et je le crois, qu’il deviendra un jour où eux aussi deviendront anachroniques. Selon certains fous de la science (et les fous ont toujours raison), il arrivera un moment SINGULIER, ou l’intelligence artificielle dominera l’intelligence biologique. Et, conséquence, de “l’homme” on passera au “transhumain’ (on y est déjà selon à ce qu’il paraît), et du transhumain on passera au “post-humain”. post-humain signifiant la fin de l’homme biologique et l’avènement de l’hybride. À ce moment là, le fil de l’humanité sera coupe comme celui de son téléphone désuet et les machines qui pensent n’évoqueront plus l’homme et l’humain, sauf à en parler comme des êtres préhistoriques!