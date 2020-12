“Football Algérien: Au cœur d’une belle Saga” par M. Kadiri Mohamed

Il s’agit du titre de son quatrième ouvrage. Considéré comme exceptionnel car dédié au football, le sport roi par excellence. L’ouvrage fait référence aux nombreux stars du football Algérien tels Bekhloufi, Kechamli. Des clubs locaux et vedettes qui ont fasciné les fans, il retrace les péripéties de l’équipe nationale depuis presque un siècle jusqu’à l’arrivée du vainqueur de la CAN 2019 en la personne de M. Jamal Belmadi.

L’auteur M. Kadiri Mohamed qui a été correspondant et journaliste pendant plusieurs années au “Quotidien d’Oran” et continue de l’être de nos jours pour d’autres titres nationaux, est devenu par la force de son travail et des ses efforts, l’écrivain type des récits sur des évènements et/ou figures emblématiques qui ont marqué l’histoire pour un certain temps . Plusieurs d’entre-eux (locaux et nationaux) sont cités furtivement dans cet ouvrage pour perpétuer dans le temps, leur exploit et gloire aux futures générations.

Cet ouvrage de 200 pages en question, publié, il y a plus de six mois et mis en vente dans la plupart des librairies à travers le pays comme celle située au coin de la rue Bahloul AEK et Hadid Aissa à Sidi Bel Abbes (Mi-chemin entre la Grande Poste et Centre Culturel Benghazi Cheikh) fait plonger le lecteur dans une histoire fantastique du football Algérien et où il lui serait difficile d’interrompre sa lecture des moments forts et nostalgiques du foot depuis presque un siècle, avec une touche spéciale et importante consacrée à l’équipe nationale de M. Jamal Belmadi (entraîneur Actuel de l’équipe nationale) et surtout son exploit en juillet de la CAN 2019.

Très attaché à la mémoire collective, il est normal qu’étant fils de la Mekerra qui a grandi dans le cercle très proche de l’USMBA, il fait revivre promptement le lecteur Bel-Abbésien en particulier, les plus belles années de l’équipe phare de la Mekerra à savoir l’USMBA et son adversaire local des années 50, le SCBA.

Enfin, il y va sans dire que ce retour aux racines du football Algérien va sûrement plaire à de nombreux sportifs en quête d’information des années de gloires de notre onze national. D’ailleurs selon quelques commentaires laissés par des lecteurs sur Facebook, il n’y a aucun doute, ce livre trouve déjà une affluence de lecteurs avides d’informations et de références footballistiques. Les médias et réseaux sociaux ne cessent d’en parler quotidiennement .