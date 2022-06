HAND BALL : Le S C Ain-El-Berd (W. SBA) crée l’exploit et honore la wilaya

Parfois on trouve dans un fleuve, ce que ce qui est inexistant dans une mer…

Tel est l’adage populaire bien de chez nous. Cette donne convient parfaitement à la jeunesse sportive de Ain-El-Berd, cette paisible localité distante d’une trentaine de kms du chef-lieu de wilaya de Sidi Bel-Abbes. Plus explicite, le club sportif de Ain-El-Berd de Hand Ball chez la catégorie des U 15, après un parcours exemplaire, a réussi à damer le pion à des adversaires mieux huppés matériellement et financièrement avec à la clé une place en finale de coupe d’Algérie arrachée au prix de l’effort et de sacrifices ponctué en fin de parcours de fort belle-manière par un exploit inégalable, soit une victoire devant les jeunes de Kouba d’Alger sur un score 26/24 certes étriqué mais à valeur d’or.

Ainsi par ce succès, c’est la wilaya de Sidi Bel-Abbes par le biais de cette pépinière de Ain-El-Berd qui jugule pour avoir marqué en lettre d’or un titre de noblesse dans l’histoire de la petite balle nationale. Bien encadrée par une administration qui veille bien au grain et par une équipe technique et médicale, cette formation de jeunes handballeurs mérite tous les éloges et une meilleure prise en charge afin de prétendre davantage à de meilleurs aspirations …

Bravo les jeunes,ces futurs héritiers des champions d’Afrique… Bendjemil, Ben Mekhsoula, Lamjadani, Doubala…et consorts sous la houlette du mémorable Derouaz…

Toute l’Algérie à priori toute la Mekerra est fière de vous. À d’autres consécrations.

B.Rahmane

ENTRETIEN AVEC SON ENTRAINEUR : Arbi Nouh

“Nous avons cru Jusqu’au bout à cette consécration” dira l’entraineur de cette jeune équipe

Jeune et ambitieux entraîneur, Arbi Nouh, cet universitaire de 22 ans venait de récolter les fruits de sa persévérance et de son effort à la tête de cette formation de handballeur depuis l’École jusqu’à celle des U15 avec laquelle il venait de gouter à son travail par un titre en or, celui de coupe d’Algérie, un succès où beaucoup plus chevronnés ont échoué. Nous lui avons ouvert nos colonnes pour nous parler de son exploit inédit dans les annales du Hand-ball de la Mekera.

Écoutons le :

Ouest_info: Voulez vous nous parler de votre parcours?

A.N: Cette réussite était la résultante d’une somme de sacrifices notamment des contraintes du parcours dressées par les circonstances du Corona-virus. Sur le plan technique, nous avons débuté d’abord par une qualification au niveau local celui de Sidi Bel-Abbes. Cela nous a ouvert la voie sur le plan régional où nous avons surpassé avec brio la formation de Betioua ( Oran). Et comme l’appétit vient en mangeant, nous avons progressivement surclassé les équipes venues de Setif et Chlef pour aboutir à la demi-finale devant un habitué des grands rendez-vous soit ce club de Bouaouina de Blida, une équipe à l’expérience reconnue même outre-mer par ses fréquents regroupement de haut niveau que nous avons surmontée au prix d’une volonté de fer. Cette victoire nous a revigorés à priori à l’ultime étape face aux joueurs de Kouba (Alger) que nous avons surmontés certes difficilement mais avec une volonté inébranlable suite à la série de prolongation sur un score de 26 à 24 buts après une partie de 18 partout.

Une victoire qualifiée d’exploit voire de miracle sur les plans matériel et financier mais attendue au vu de la volonté des joueurs et de soutien psychologique de nos dirigeants dont le président Arbi Djamel qui était au four et moulin à la tête de son staff tout au long de la compétition.

O.I: Comment avez-vous résisté financièrement jusqu’à l’ultime étape?

A.N: C’est grâce au soutien de notre A.P.C de Ain-El-Berd, de la D.J.S de Sidi Bel-Abbes ainsi que de l’aide matériel notamment en matière de transport mis à notre service par les A.P.C de Ain-El-Berd, Makedra, Sidi Brahim et Sidi Hamadouche que nous avons tenu jusqu’au bout.

O.I: Un champion d’Algérie en titre, avez vous été auteurs d’éloges de la part des responsables locaux et de wilaya?

A.N: Nous étions honorés quoique symboliquement par notre APC de Ain El Berd avec à la clé une promesse de remise de récompenses à l’occasion de la journée du “5 juillet”, fête nationale de l’indépendance mais notre consécration honore toute la région de l’Ouest et de la wilaya de Sidi Be-Abbes. Notre espoir est grand de voire une reconnaissance plus élargie. Je profite de l’occasion tous les membres de l’APC, les différents staffs du club à leur tête le président, la famille des joueurs, les fans du club et tous qui ont accompagné durant notre parcours également.

Nous ne coupons pas espoir envers nos différents responsables et ce, en guise de motivation car nous persistons à croire à notre volonté d’aller toujours de l’avant et gouter à d’autres sensations sportives et merci à vous et à votre journal

B.Rahmane