La vie est ainsi faite!

HORAIRE TRAIN Départ - Arrivée

Oran - Sidi Bel-Abbes 07h35 - 08h58 (*)

12h50 - 14h05 (*)

16h30 - 17h50 (*)

17h15 - 18h38

19h40 - 21h15 (**)

(*)Vers Tlemcen

(**)Vers Bechar

Sidi Bel-Abbes - Oran

06h15 - 07h31

06h50 - 08h09

11h30 - 12h49

16h30 - 18h57

ORAN ALGER

06h25 - 11h30

08h00 - 12h00 (*)

12h30 - 17h36

15h00 - 19h00 (*)

(*) rapide

ALGER - ORAN

06h25 11h30

08h00 12h00(*)

12h30 17h36

15h00 19h00(*)

(*) rapide

ORAN - TLEMCEN

07h35 09h56

12h50 15h12

16h30 18h51

TLEMCEN - ORAN

05h50 08h09

10h30 12h49

15h30 18h57

ORAN - MAGHNIA

12h50 16h22

MAGHNIA - ORAN

04h45 08h09

TLEMCEN- GHAZOUET

16h30 19h42

GHAZOUET- TLEMCEN

04h30 07h40

ORAN - TÉMOUCHENT

08h10 07h15

13h30 14h31

17h02 18h03

TÉMOUCHENT - ORAN

06h15 08h14

09h30 10h34

15h05 16h05

ORAN - CHLEF

16h40 19h13

CHLEF - ORAN

04h30 07h15

ORAN - BECHAR

19h40 05h10

BECHAR - ORAN

20h25 16h16

