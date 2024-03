L’agriculture de montagne en plein essor : 26.250 arbres fruitiers plantés 

En application de la convention conclue entre la direction générale des forêts et l’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis, visant à renforcer et à promouvoir l’agriculture de montagne, la conservation des forets a mis à la disposition des agriculteurs divers types d’arbres fruitiers résistants à la sécheresse pour développer l’agriculture des montagnes, rapporte un communiqué de la cellule.

Sous la supervision du wali Samir Chibani, le département de l’expansion des richesses et de la protection des terres, a engagé plusieurs cadres et agents pour mener à bien l’opération qui a touché 56 agriculteurs actifs à travers 22 communes. Un nombre de 26.250 arbres fruitiers ont été distribués, dont 2.250 arbres de prunier noir industriel, 3.300 abricotiers et 900 figuiers.

L’opération de plantation, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement rural, visant à soutenir et encourager l’agriculture de montagne et développer les investissements dans le secteur forestier, a été accompagnée par des techniciens de chaque circonscription afin de veiller au respect des différentes étapes techniques, garantissant une meilleure réussite, explique la source.

Toumi Djillali