LE PIRE EST À VENIR.

L’humanité connait constamment des évènements majeurs qui sont de nature à influencer grandement son destin. À titre d’exemple: Des découvertes tels le feu, la forge, la roue, la machine à vapeur, le moteur à explosion, l’internet, l’intelligence artificielle, où le téléphone intelligent. Ou des évènements historiques, telles la première guerre mondiale, la seconde, la chute du mur de Berlin, les attaques du 11 septembre, où la guerre d’Ukraine. Ou des calamités naturelles, tels le séisme de Lisbonne, la peste noire, la grippe espagnole, la covid 19 et le réchauffement climatique.

Tous ces événements n’ont pas été prévus. Mais quand ils sont advenu, leurs effets furent tellement énormes au point de complètement changer le cours de l’histoire. Pour s’en rendre compte, il suffit de se remémorer le monde avant la pandémie du covid 19, où plus loin, avant le téléphone intelligent, où, plus loin encore, avant la révolution numérique, ou plus loin encore, avant le 11 septembre 2001.

Les évènements de cette nature sont très rares. Mais, pour le meilleur et pour le pire, notre génération, en à peine un demi siècle, en a connu l’avènement de plusieurs : le 11 septembre et le chaos qu’il a engendré dans le moyen et le proche Orient, la révolution numérique, le téléphone intelligent, le réchauffement climatique et la covid 19 et la guerre d’Ukraine. Ce phénomène inédit, cette conjugaison en une période très courte de ce que les spécialistes appellent des Cygnes Noirs, est de nature à menacer, comme jamais, l’avenir de l’humanité et lui pose un vrai problème existentiel.

Avec l’horrible seconde guerre mondiale et son cortège de dévastation, de souffrance et de morts, les hommes avaient le sentiment d’avoir atteint le maximum. C’est pourquoi, au lendemain de la chute du mur de Berlin, angéliques, ils avaient cru en un futur pacifique, sans conflits majeurs, sans famines et sans grandes épidémies. Mais hélas, en trois années seulement, ils ont vu s’effondrer tous leurs espoirs et ils constatent aujourd’hui, à leur dépens, que l’histoire continue son cours avec les guerres, les catastrophes et les malheurs comme le principes d’une vie douloureuse, une vie ou la paix et le bonheur ne sont que des parenthèses enchantées qui ne résistent pas longtemps à leur propre folie.