Le ”timbre”, une nouvelle drogue très toxique en circulation

Détrompez-vous, il ne s’agit pas là du timbre postal ni du timbre fiscal, encore moins d’un timbre amende. C’est un timbre de substance hallucinogène, qui coûte jusqu’à 12.000,00 da, et vient enrichir la panoplie des drogues déjà en circulation. Le chômage aigu n’est pas encore près de divulguer ses surprises fâcheuses pour une jeunesse et une société au bord des abîmes. La jeunesse dans les villes ou les village s’adonnent à plein temps dans ce commerce, devenu par malheur, un refuge pour subvenir aux quotidiens.

Les policiers ont vraiment du pain sur la planche, parce que, c’est loin d’être leur seul souci au bout d’une délinquance qui prend fâcheusement de l’ampleur. Ils ont en perspective beaucoup de taches fastidieuses à accomplir, et à chaque fois, de nouvelles découvertes en matière de crimes et de délits sont découverts.

Cette fois c’est le ” TIMBRE”, une nouvelle drogue à mettre sous la langue, très dangereuse pour la santé humaine, a-t-on qualifié dans un communiqué de la cellule. Elle peut être aussi vendu en goutte à mettre à l’intérieur de l’œil ou sous forme de comprimés hallucinogènes. Elle provoque de la fièvre, des troubles mentaux, des illusions, une hypersensibilité dans le touché, l’odorat, la vue et l’ouïe, augmente le rythme cardiaque, elle occasionne de la fatigue et perte d’appétit, lit-on encore dans le communiqué.

Les éléments de la brigade des stups ont fait cette découverte, à la suite d’une information, sur la présence de 03 individus qui répondent cette substance dangereuse à la consommation. L’enquête, nourrie par une surveillance accrue, a permis d’arrêter les suspects en flagrant délit en possession de 160 feuilles (unités). Les suspects ont été présenté par devant le tribunal pour répondre de leur chef d’inculpation, et la police rappelle aux parents et à l’ensemble de la jeunesse de prendre de la vigilance devant la consommation de la drogue en générale et de certaines, consolidées par de nouvelles substances chimiques, qui pourront être fatale pour la santé.

Djillali Toumi