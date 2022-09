LES IDÉES MEURENT, LES CAUSES TUENT

Quelle est différente entre un intellectuel et un militant ?

Entre autre :

Un intellectuel porte des idées et les défend. Or les idées évoluent. Il est donc obligé d’accompagner leur évolution. Ce qui le pousse à constamment tourner les pages du grand roman de la vie, sous peine de “scléroser” son esprit. Un intellectuel têtu est un intellectuel raté.

En revanche, un militant défend une cause. Ce faisant, il s’y attache avec passion. Et ainsi il devient obtus. Toute cause est par essence unique. Elle n’est pas plurielle comme le sont les idées. Elle est figée. Elle n’est pas évolutive comme le sont les idées. Elle peut consommer une vie. Elle a ses gagnants et ses perdants. Ses morts et ses survivants. La cause palestinienne survivra à tous ses militants les plus convaincus.

Reste à faire la nécessaire distinction entre une cause et une idée et savoir que l’idée meurt et la cause tue الفكرة تموت و القضية تقتل: on ne vit plus le Hirak, on s’en souvient comme d’un parent mort qu’on chérissait. Dire que l’idée ne meurt pas c’est prétendre qu’elle est éternelle, ce qui faux et absurde. De très grandes idées qui avaient bouleversé le monde sont mortes ; qui se souvient de L’IDÉal communiste? Qui se souvient de Houari Boumediene affirmant haut est fort que le socialisme est un choix irréversible ?

Reste enfin aux militants d’avoir l’esprit ouvert et de ne pas croire qu’ils ont le monopole de la raison.

À bons entendeurs.