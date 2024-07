Les policiers en compétition de course nationale

L’école régionale de football de sidi bel abbés a abrité ce lundi 01 juillet 2024 un évènement sportif extraordinaire. Les policiers ont été au rendez-vous dans une compétition de championnat nationale de course sur un parcours de 10 km pour les hommes et 07 km pour les femmes.

C’est l’Inspecteur régional de la police de l’ouest qui a assisté à l’ouverture de cet évènement sportif dans sa 37ème édition, entre les services de police, au titre de la saison sportive 2023/2024, en présence des responsables de la DGSN, des autorités militaires et civiles. La compétition a été marquée par une organisation grandiose. Une symbiose qui a eu son effet sur les athlètes qui se sont donnés à fond pour décrocher les meilleures places, donnant à ce rendez-vous un gout particulier de fête sportive.

Ce tournoi qui a connu aussi la participation de quelques athlètes de la gendarmerie nationale (8 hommes et 6 femmes), a réuni 155 autres de la sureté nationale dont 101 hommes et 54 femmes, venant des six régions de la direction générale de la sûreté nationale,

Les premières places sont revenues par ordre aux équipes de la sureté nationale de la wilaya Blida, de celle d’Oran et de Constantine, pendant que le résultat individuel hommes était comme suit : Première place : Oran, deuxième et troisième : Blida. Individuel féminin : Première place : Oran, Deuxième : Constantine et troisième : Bechar.

Les vainqueurs des deux corps sécuritaires ont été honorés en guise de récompense et d’encouragement afin que ce tournoi national reste ancré dans les activités qui conditionnent les performances et consolident l’interaction sous tous ses aspects entre les corps de sécurité dans un internet général.

Djillali Toumi