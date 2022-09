” les procédures administratives, un handicap à toute initiative de développement”

Le président de l’assemblée populaire communale, lors d’une assemblée générale ordinaire, tenue ce jeudi 08 sept 2022 au siège de la mairie, en présence des membres, a déploré sérieusement la lenteur et l’inefficacité de certaines procédures administratives, qui, a-t-il jugé, constituent un handicap majeur à toute manœuvre ou initiative de développement locale.

Le maire fait savoir que beaucoup de projet entrant dans le cadre du développement de la ville et l’amélioration du cadre de vie du citoyen sont envisagés. Certains déjà en cours comme la réfection des rues, d’autres déjà prêt comme les restaurants au niveau des établissements scolaire en prévision de la rentrée prochaine, pendant que d’autres n’attendent que certaines mesures administratives pour leurs lancement définitifs comme la réfection de 15 stades et leurs revêtements en gazon synthétique, notamment celui de Sidi Djillali à proximité de l’ancienne trémie, celui de Adhim Fatiha et Gambetta et l’éclairage publique. Dans ce dernier point Mr Megherbi souligne que tous les quartiers de la ville bénéficieront de l’éclairage public. Il a parlé de ” l’arrêt de bus”, comme il a insisté l’appeler, remise à l’exploitation par l’entreprise de transport ETU, du recensement de tous les biens de la commune et leurs restaurations, du jardin public qui va désormais retrouver son aspect sauvage ” la lumière sera éteinte juste après le coucher du soleil pour permettre aux volatiles qui y vivent et aux arbres de se reposer et prospérer dans un climat favorable”, souligne Mr Megherbi.

La réunion a permis, à travers un débat ouvert sur tous les sujets relatifs au développement local, de toucher pratiquement la grande majorité des points, notamment la poissonnerie qui va garder son statut de poissonnerie, a-t-il souligné, les hangars du marché hebdomadaire ”souk-leil”, qui vont être aménagés et loués pour faire entrer de l’argent à la caisse de la mairie, comme d’ailleurs la poissonnerie. Le maire a abordé aussi le sujet des 03 fourrières, dont 02 qui datent successivement depuis 1963 et 1970, de par celui de Hay el houria, qui vont connaitre un traitement qui permet de recenser tous les biens et décider de ce qui est bénéfique pour la ville.

Le P/APC n’a pas manqué de souligner que le développement de la ville est une affaire qui concerne chaque citoyen ” on a tous besoin l’un de l’autre pour développer la ville” a-t-il souligné, pour déplorer par la suite le sabotage et le vol des minuterie source de panne des feux de signalisation, aussi câble de cuivre et autres matériaux qui font fareiner le développement. Dans cette initiative, le maire a souligné la présence d’un arrêter pour lutter contre les ramasseurs de cuivre et autres métaux.

La réunion a été clôturée par un appel du maire pour accompagner une vaste compagne de ramassage des débris de construction, tout en dénonçant l’absence des association ” aucune association n’a répondu à cette initiative” a-t-il souligné.

Djillali Toumi