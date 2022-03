Lutte contre les incendies: Une convention pour utiliser un drone

La conservation des forets de sidi bel abbés vient de signé une convention de partenariat et de coopération avec un bureau d’études local, rapporte un communiqué de la cellule. La convention vise à utiliser le « drone » pour la surveillance aérienne pour lutter contre les incendies de forêt et suivre les opérations de boisement et de reboisement.

Cette technologie sera la première du genre dans le pays, fait-on savoir. Elle représentera un moyen de surveiller et de protéger les forêts et de mener à bien des campagnes de reboisement, car le drone peut fournir plusieurs données et solutions pour bien maitriser et éteindre les incendies, y compris l’extinction directe des incendies, avec une capacité pour éteindre 20 points de feu d’un diamètre de 8 mètres chacun, en lançant des boules de poudre pour éteindre tous types d’incendies.

L’appareil peut également être utilisé pour réaliser des barrières anti-incendie à des distances étudiées, prévues durant toute une année pour lutter contre les incendies de forêt, comme ils peuvent entourer la zone d’incendie et empêcher son expansion au cas où il se produirait, conclut le communiqué.

Djillali Toumi