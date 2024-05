Prés de 08 quintaux de viande avariée, des produits alimentaires et de la boisson périmée saisis

Dans le cadre des missions visant à préserver la santé publique, les forces de police de la sûreté de wilaya ont saisi environ 795 Kg de viande rouge et blanches impropres à la consommation, des abats de poulet, 1 195 kg denrées alimentaires et 698 litres de boissons gazeuses périmés, rapporte un communiqué de la cellule de la police.

Les policiers ont effectué des descentes de contrôle de certaines boucheries et d’autres locaux de commerces. De nombreuses violations ont été constatées, relatives à l’hygiène et non-conformité du produit et pratique d’activité sans registre de commerce ou permis des services de la mairie, explique la source.

Une quantité importante de viandes blanche et rouge, des abats de poulet, de vache et viande hachée d’un poids total à 795 k. Ces produits détruits en présence des services de la direction du commerce et du vétérinaire de la DSA, tandis que les mesures judiciaires ont été prises à l’encontre des contrevenants.

La police appelle les citoyens à s’impliquer dans la lutte de ces pratiques illégales susceptibles de nuire à la santé publique sur les numéros de service, mis à la disposit6ion 24/24, afin de signaler toute pratique commerciales suspectes, conclut le communiqué.

Djillali Toumi