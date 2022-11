QUEL EST LE BON MOMENT POUR ARRÊTER DE COURIR?

Dure journée. Aujourd’hui j’ai longtemps cavalcadé et beaucoup avalé de l’asphalte. Ma journée a commencé à 7 h pour finir à 19. C’est mon ordinaire d’avocat, le plaisir mêlé à souffrance que m’offre ce métier de marathonien que l’on dit libéral et qui n’a de libéral que le titre. Mais, juste compensation, avec lui on ne s’ennuie jamais et jamais on ne sent le moisi. Mieux que tout autre, il permet de changer d’espace, de voir du monde et de rencontrer les meilleurs des hommes et les pires. Et quand on en est amoureux, on ne s’en sépare que par la mort. Je ne connais aucun mordu passé à trépas après une retraite tranquille. À quelques exceptions près, toutes les robes noires finissent les mains accrochées à la barre.

Mais il y’a mieux et pire. En dehors des justiciables, mon lot de rencontre de cette journée fut fait d’un huissier de justice et d’un amoureux de la terre que j’hésite à qualifier d’agriculteur car cet homme d’exception a donné vie à une terre morte et, d’un désert, il a fait un grand jardin d’Éden. Je le qualifie donc d’entrepreneur de la terre.

Ce huissier de justice et cet entrepreneur de la terre ont en commun le fait d’avoir le même âge. Pour les deux, les soixante-dix ans bien consommés. Mais à part ça tout les sépare. Pour résumer je dirais simplement que l’un pète la forme et le bonheur, alors que est devenu à la fin triste et maussade.

C’est que les métiers font les hommes et forgent les caractères. Quand à chaque jour que Dieu fait on a affaire à l’air libre, au soleil, à la pluie, au vent, à la faune et la flore ce n’est pas comme quand à chaque jour que Dieu fait on a affaire à des sommations, à des significations, à des exécutions, à des saisies, à des expulsions, et à des ventes forcées. Par la force des choses, on a, dans le premier cas, la peau dure, et dans le second, le coeur.

Je ne comprends pas que, arrivé à 70 ans, on aime toujours les exécutions au lieu de lever le pied et d’arrêter les exploits. À 70 ans, tout huissier moyen aura fait une petite fortune qui lui permet de goûter à ce dont il a perdu le goût, je veux dire l’air libre, le vent, le soleil et le repos.

Charité bien ordonnée commence par soi-même, allez-vous me dire. Oui je le sais. Arrivé à l’âge fatidique de 70 ans, serais-je mon ami l’entrepreneur de la terre où l’huissier de justice qui ne veux pas décrocher? Je ne peux jurer de rien. Car chaque jour je me promets d’accrocher ma robe bien avant terme pour tenter une autre vie pour le peu de temps qui me restera, mais je crois que la morsure est profonde et que le venin circule dans tout le corps.