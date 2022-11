Quels ploucs ces Danois…

Ils sont adorables ces Danois sympathiques qui désirent le changement.

Des médias français pensent que leurs joueurs sont plutôt lâches à n’en pas faire autant, au moins.

Au fait, de quel changement parlent-ils ces sportifs émérites et bienveillants?

Évidemment, ce qu’ils veulent c’est le changement ailleurs, mais pas chez eux. Surtout pas.

Vous imaginez une cohorte de bantous ou de Massaïs bardée d’appareils photos se promenant dans les rues de Copenhague, exigeant que les Danois adoptent des mœurs africaines ?

C’est fou ce qu’ils sont généreux ces Occidentaux imbus d’eux-mêmes et de leurs valeurs.

Ils débarquent dans le reste du monde et exigent de tout ce qui n’est pas eux de devenir comme eux.

Après quoi, ils verrouillent leurs frontières et interdise à quiconque de les franchir, mitrailleuses pointées sur des pauvres gens que la plus élémentaire charité chrétienne aurait invité à leur assistance.

Regardez ce têtes de nouveaux Templiers, en croisade à Doha, des pied-nickelés en soutanes, sérieux comme un Pape jésuite déguisé en franciscain administrant une résipiscence à des moines pédophiles…

Regardez bien ces têtes de piafs ridicules, alignés comme des saucisses de Francfort, venus convertir les barbares.

Ces malappris incapables du plus simple sens de l’hospitalité qui leur est faite et du moindre respect d’eux-mêmes et de ce qu’ils croient représenter.

Même pas foutus de respecter leurs propres principes, chez eux.

Ces petits footballeurs à la manque, savent-ils qu’ils n’ont pas cessé de nous changer depuis des siècles ?

Pourquoi ne feraient-ils pas l’effort de prendre connaissance de ce qu’ils ont fait chez nous pendant au moins quatre siècles d’occupation coloniale et des décennies d’administration postcoloniale de leurs intérêts dans le monde ?

Savent-ils le coût payé par l’humanité (non occidentale) et la biosphère terrestre de leur petit confort d’occidentaux ?

Qui prend réellement conscience de l’origine des deux buts « français » qui ont été marqués contre eux hier ?

Peut-être même pas celui qui les a marqués…

Djeha, D. 27 novembre 2022