Sidi Bel-Abbes : Accélération de la campagne de vaccination anti-covid

La radio locale avait lancé depuis le début de cette semaine, une campagne de sensibilisation pour la vaccination anti-covid_19 et avant hier 13/07 , le docteur Lamara Mohamed Jamal ,responsable chargé du suivi de la vaccination au niveau de la direction de la santé et de la population de la wilaya (DSP) était l’invité de la rédaction pour animer une émission de vulgarisation et d’explication sur la nécessité du vaccin. L’émission était orientée vers une population hésitante ou parfois désintéressée sur la situation alarmante que vit le pays avec cette recrudescence sans précédent de nouveaux cas observée ces derniers temps non seulement au niveau local avec plus d’une douzaine en moyenne à SBA et au niveau national (931 nouveau cas avant hier).

Le Dr M. Amara Jamal n’est pas allé par mille chemins pour faire passer son message en clair et surtout faire ressentir les auditeurs de la radio, le besoin de se faire vacciner en urgence pour éviter une catastrophe conjuguée à un rush de malades à l’hôpital et donc une saturation. À ce titre et pour étayer ses dires , il donnera des explications sur les différentes protections qu’apportent ces vaccins et leur bénéfice pour se protéger contre les formes graves de la maladie. Il signale que même des personnes jeunes ne sont pas épargnées et ont été contaminées.

S’agissant de la vaccination proprement dit, il informe que plus de 22 000 personnes ont reçu au moins leur (première) dose dans la wilaya de Sidi Bel Abbes et qu’il devient urgent aux autres personnes particulièrement celles à risques de se diriger vers les centres de santé de proximité , le plus proche de leur domicile pour se faire vacciner. Il ajouta que des opérations de rapprochement avec la population est en cours notamment dans les mosquées où des équipes médicales procéderont à la vaccinations des fidèles entre les prières de Maghreb et Icha ceci d’une part et d’autres parts, la direction de la santé pense déjà mettre des vaxi-ambulances qui serviront de point de vaccination dans des endroits isolés ou éloignés des centres de vaccination.

Quant au directeur de la santé qui rejoignit l’émission en dernier, il dira en substance que la wilaya est ou sera en possession de doses suffisantes pour faire vacciner entre 35 à 45 000 personnes dans les tous prochains jours que des moyens suffisants de redéploiement de ressources seront mis en œuvre pour atteindre une moyenne de vaccination conséquente.Enfin, Il souligna que dans le cas où la situation s’aggrave avec une pression de malades sur les hôpitaux de la wilaya, la DSP avait prévu un plan B qui soulagerait l’hôpital de Sidi Djillali.