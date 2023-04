Sidi Bel-Abbes: Un terrain à fructifier!

Une grande superficie toute disposée à abriter un besoin, un MALL pour la ville de Sidi Bel-Abbès et ses environs, il s’agit du terrain actuellement nu qui avait abrité les immeubles Zabana, tout juste derrière la direction des transport sur la Rue Semmak.

Sa superficie vue du ciel , dépasse aisément l’hectare et demi (ici à l’image ). Un terrain qui pourrait être rentabilisé judicieusement par la commune en le transformant en un centre commercial de haut standing, un Mall similaire à celui de Sétif qui est presque identique en surface et dans lequel tout un parc de loisir est été créé au niveau du 4ème étage. Ce qui reste sûr, c’est que la wilaya de Sidi Bel-Abbès , à l’instar des autres grandes wilayas, manque un espace commerciale du genre Mall , ce dernier permettra de créer de l’emploi pour quelques centaines de jeunes chômeurs en ces temps où la wilaya manque désespérément d’un parc de loisir et autres lieux de distraction.

Pour le moment rien n’a filtré quant son utilisation finale bien qu’une clôture a été bâtie récemment tout autour indiquant probablement que son attribution est toute désignée mais surtout pour l’épargner des multiples squattages et surtout de création d’une décharge publique sauvage. Bref, pour l’instant rien ne semble provenir de l’Assemblée populaire communale quant à son utilisation et ce titre, les habitants mitoyens s’interrogent sur sa destinée finale. Pourtant tous les ingrédients sont réunies pour transformer cette zone en une zone commerciale très active pouvant satisfaire tout le quartier et les environs en matière de besoin ménagers et autres créneaux commerciaux.