Sidi Bel-Abbes(Ténira): Un incendie de forêt maîtrisé

S’agit-il du premier feu de forêt dans notre wilaya? Car, faut-il le souligner, avant même que la saison des fortes chaleurs ne s’annonce dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, les services de la protection civile ont été mobilisés hier, dans la soirée du 19/05/2021 pour intervenir avec des moyens matériels et humains importants dans la forêt de Bouhriz de la commune de Ténira, située à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya . En effet, selon le communiqué de la cellule d’information, 8 camions citernes et 30 agents ont été dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu qui s’est déclaré au niveau de cette forêt (Commune de Ténira) .

Accompagné des services forestiers pour une reconnaissance des lieux, les pompiers ont vite fait de circonscrire et maîtriser le feu à son tout début et ont ainsi évité sa propagation dans cette forêt dense qui est considérée aussi comme un endroit de détente et de villégiature des riverains et autres habitants de la wilaya en cette période de chaleur. Le communiqué de la cellule d’information de la protection civile signale aussi que ces opérations ont été conduites sous la houlette du directeur présent sur les lieux et à ce titre , il appelle les citoyens à plus de vigilance pour préserver ces richesses forestières en raison des grands avantages qu’ils fournissent à l’environnement en général et à l’écosystème en particulier.