Une délégation nationale de la recherche scientifique et technologique en visite à l’université 

Une délégation nationale est descendue en visite ce mardi 02 juillet 2024 à l’université Djilali Liabes, représentée par le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies Mr Mohamed Taher Abadlia et le directeur des études Mr Salami Mokhtar. Le conseil du président de la république Abdelmadjid Tebboune a été reçu par le directeur de l’université le Pr Bouziani Merahi, en présence des doyens, les directeurs des laboratoires, et les professeurs de la bibliothèque centrale du complexe universitaire.

Mr Med Tahar a ouvert sont allocution apportant des éclaircissements sur l’organisme et les missions qui lui sont attribuées, soulignant que ce Conseil est nommé par le président de la république et travaille sous la supervision du Premier ministre et que son travail n’est pas de surveiller, mais plutôt d’accompagner les responsables des centres de recherche scientifique, y compris les institutions universitaires et les laboratoires, afin de tracer les grandes lignes du Président de la république sur sa politique envers la recherche scientifique et technologique et veiller à l’application des instructions du président de la république pour une meilleure exploitation des ressources fournies par l’état pour le développement de ce secteur stratégique.

De sa part, le directeur des études a rappelé les objectifs du conseil, soulignant sa création pour des objectifs majeurs dans la politique nationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique, ainsi que de fixer les priorités entre les programmes nationaux de recherche, la programmation, coordination et évaluation de l’opération de mise en œuvre de ces programmes et approbation des orientations globales du plan national de recherche scientifique et technologique.

La délégation a également rencontré les étudiants pour voir leurs projets de fin d’études des entreprises émergentes. Ce fut également l’occasion de visiter l’ENIE dans un but de coordonner entre les secteur scientifique et économiques et activer une coopération réelle entre eux sur le terrain. Et ainsi réaliser les projets les plus importants qui ont un impact positif sur l’économie nationale pour créer de la richesse dans le secteur privé et réduire le fardeau qui pèse sur le secteur public.

Djillali Toumi