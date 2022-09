W.Sidi Bel-Abbès : États catastrophiques de plusieurs CW et routes

L’état d’un grand nombre de routes (CW) dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès ne cesse de se dégrader depuis un certain temps entrainant de facto un isolement des localités et communes du chef lieu de wilaya.

Le cas du chemin de wilaya N° 80 , ici à l’image est dans une situation des plus catastrophiques mettant en danger parfois les automobilistes lorsqu’ils l’empruntent même si un grand nombre d’entre-eux, bifurque par la commune de Sidi Brahim pour atteindre la ville de Sidi Bel-Abbès ajoutant plus de 5 km à leur compteur.

Pourtant, de gros efforts de l’état sont déployés pour désenclaver ces zones dites déshéritées qui sont sans grandes ressources financières telles la commune de Zérouala hormis l’élevage bovins et la production de lait de vache.

Il faut dire que ce tronçon de 10 km entre la commune de Zérouala et le chef-lieu de Wilaya en passant par le Douar M’Hadid (commune de Tilmouni) n’a pas fait l’objet d’un bitumage depuis plus de 20 ans c’est à dire depuis la mandature du Wali Bengayou et continue de se dégrader poussant la population de ce douar historique à l’isolement par manque de transport et c’est principalement en hiver que la situation se complique davantage bien que la commune de Tilmouni fait partie de la zone dite groupement urbain de la ville de Sidi Bel-Abbes.

Non loin de cet axe routier, il y a lieu de citer aussi le tronçon allant des 4 chemins vers Sfisef en passant par Mostefa Ben Brahim (RN 7) dont l’état présente des longues crevasses ou rondeurs qui gênent la conduite de l”automobiliste , le contraignant parfois de changer de voie pour éviter les parties onduleuses ou rugueuses de la chaussée.