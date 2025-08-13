1.460 kg de produits alimentaires avariés saisis 

Dans un objectif de protéger la santé publique, les services de police ont saisi 1.460 kg de différents produits alimentaires, dont la durée de validité est expirée. cette saisie a été le fruit d’une sérié d’opérations de contrôles et d’inspections opérées dans les locaux de commerces d’alimentations générales, certaines boucheries et fast-foods de la villes en compagnie des service de la direction de commerce et le vétérinaire de la direction des services agricoles, rapporte un communiqué de la cellule de police.

Plusieurs infractions ont été relevées notamment liées à des violations des à des conditions d’obligatoires de conformité des produits, absence de moyens de stockage et d’hygiène, violations des règles d’hygiène et de salubrité, et vente de produits consommables périmés. Plus de 321 kg de viandes diverses et d’abats de poulet et 1.146 kg de denrées alimentaires et 6.700 bouteilles de vinaigre et d’eau de fleur ont été saisies, explique la source.

les produit ont été détruits et des procédures judiciaires ont été menées à l’encontre des faussaires.

Djillali Toumi