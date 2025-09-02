La police saisit 19.901 feux d’artifices

Les éléments de la sûreté de wilaya ont saisi cette semaine écoulée plus de 19.900 feux d’artifices de différentes marques. Cette marchandise a été interceptée avant son écoulement dans le marché à l’occasion de la fête religieuse du Mawlid Nabaoui Charif, rapporte un communiqué de la cellule de police.

Cette action policière s’inscrit dans le cadre de la lutte contre ce commerce dangereux pour la sécurité publique, d’où son usage exclusif par des enfants insoucieux des dangers et risques que peuvent provoquer ces pétards aux organes sensibles comme les yeux et les doigts de la main, dont certains ont provoqué même de grands incendies notamment de maisons.

La sureté appelle les citoyens à s’impliquer dans cette lutte, autant directe par l’empêchement de leurs propres enfants de jouer avec ces feux d’artifices que par l’usage des lignes téléphones directes 17 et 15.48 mis à disposition gratuitement 24/24, pour informer contre tous commerce de ce genre produit dangereux, conclut le communiqué.

Djillali Toumi