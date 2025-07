Les Etats-Unis viennent d’imposer des sanctions contre Francesca Albanesse. Voici le prix que paye Francesca Albanese, la rapporteuse des Nations unies pour les droits humains en Palestine occupée.

Les nominations pour lui décerner le prix Nobel de la paix se multiplient, chose qui dérange sérieusement les plans de Trump pour se libérer à ce titre de force. Francesca n’a pourtant pas couru derrière ce prix, se sont ses actions justes et ses dénonciations contre ce qui arrive à Gaza qui ont fait d’elle une concurrente potentielle pour l’obtention du prix Nobel. Francesca continue de centrer le débat sur les plus vulnérables qui tentent de survivre à Gaza quitte à déplaire à Trump et aux génocidaires.

Ils sont des millions à travers le monde à la soutenir et œuvrent pour que le prestigieux prix Nobel lui revienne par mérite à elle et aux courageux médecins qui sauvent des vies à Gaza en gageant leur propre vie devant des attaques meurtrière perpétrées au quotidien par l’armée Israélienne.

Francesca Albanese a été l’une des voix les plus infatigables contre les violations des droits humains en Palestine, contrairement à Trump, c’est la Palestine qui va le destituer de son rêve à ce titre qui s’éloigne de lui à chaque jour que subi les palestiniens sous les bombes meurtrières faisant des dizaines de morts à chaque passage. Cette occasion permet d’interpeler les dirigeants et les entreprises qui profitent de ce génocide public. Francesca n’a pas de se retrouver dans le collimateur d’Israël et des États-Unis. À Gaza, au beau milieu de la mort, les médecins, qu’ils soient Palestiniens ou étrangers, ont été la conscience de l’humanité. Leur courage est inégalable. Ils ont alerté le monde, et ont tenté de briser l’inaction mondiale.

Francesca a utilisé son indépendance et son courage pour défendre les autres. Elle mérite donc l’attention des autres pour la défendre à leur tour de façon à créer un contrepoids aux menaces et intimidations qui s’abattent sur elle. Alors disons simplement que des millions de personnes à travers le monde seraient heureuses de voir Francesca recevoir le prix Nobel de la paix, aux côtés des médecins de Gaza.

Lorsque des personnes courageuses comme Francesca prennent des risques personnels importants pour tenir tête aux puissants, les consciences se réveillent spontanément pour la soutenir. Y’a-t-il meilleure que la justice ? à ce stade, Francesca à plus de mérite d’être reconnue, et non sanctionnée, pour son travail important qui symbolise l’humanisme dans un pays abandonné à son sort sans nourriture ni eau et sans sécurité.

Djillali Toumi