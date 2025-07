L’institut des sciences de l’agriculture récompense ses meilleurs étudiants

L’institut des sciences de l’agriculture a célébré ce jeudi 10 juillet 2025 à la sublime cour de la direction de l’université Djilali liabes une fête grandiose à l’honneur de la 1ère promotion de la saison universitaire 2024/2025. Cette promotion a été baptisée * la promotion de l’espoir*, explique la directrice de l’institut Mme Khaldi Amina dans sa brève et visionnaire intervention.

Mme Khaldi souligne que cette occasion est à priori pour récompenser les majors de promotion en licence et master qui ont réussi majestueusement leurs cursus dans le domaine des sciences de l’agriculture, devenue le poumon de tout développement, mais aussi une occasion de fêter l’indépendance de notre cher et glorieux pays du joug du colonialisme, qui coïncide avec chaque mois de juillet. L’idée de cette appellation, explique la responsable, était loin d’être fortuite. L’agriculture connait de grandes difficultés, spécialement à sidi bel abbés frappée de sécheresse qui dure déjà depuis plus de 06 ans. Cette situation nécessite du savoir faire, que seul ses enfant d’aujourd’hui sont capables d’apporter, vu leur formation dans le domaine.

*Promotion de l’espoir* est donc plus qu’une simple appellation, souligne Mme la directrice, c’est un objectif majeur, un combat que ces étudiants doivent mener pour faire de l’agriculture un levier de développement qui défit cette sécheresse ainsi que tous les autres obstacles par des solutions ingénieuses notamment en irrigation tout en assurant une production meilleure en qualité et quantité.

Le directeur de l’université le Pr Bouziani Merahi, quant à lui, il a pris la gentillesse de lancer des louanges à l’ensemble des employés « cette exploit, ce que nous cultivant aujourd’hui est l’œuvre d’un collectif, chacun de son poste : cadres responsables, professeurs, administration, simples employés. C’est notre union derrière un ou plusieurs objectifs qui favorise l’aboutissement à de bons résultats », explique Mr Bouziani qui n’a pas manqué de saluer le dévouement et l’abnégation de la directrice Mme Khaldi dans sa gestion de l’institut. Il continue » la place qu’occupe l’université Djilali liabes en tête du peloton au niveau national est une autre preuve de ce collectif solidaire et dévoué à cette tache immense qui garantit un enseignement et une formation de qualité à nos étudiants afin qu’ils puissent défier avec succès les obstacles de l’avenir.

La cérémonie qui a connu une belle réussite, a été accompagné par le groupe folklorique ‘’ EL GA3DA ‘’. Les séances de distribution de certificat aux étudiants étaient interrompues par soit un monologue ou des chansons de l’ancienne génération : EL BENDIR et des paroles bien mesurées dans un climat frai que procure le paysage verdoyant du rectorat touffu d’arbres et arbrisseaux embelli de jet d’eau au beau milieu des invités assis autour de tables ovales éloignées l’une de l’autre comme pour préserver l’intimité. Les familles sont venues nombreuse pour partager cette joie avec leurs enfants en présence de tous les responsables de l’institut et du rectorat ainsi que certains doyens de facultés et des invités d’honneurs à l’image du brillant avocat Mahi Abdelkader. La clôture a été embellie avec une collation : une délicieuse SEFFA (couscous avec des ingrédients sucrés).

Djillali Toumi