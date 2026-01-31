Les scorpions suspendus à une situation financière qui fait défaut 

Suite à la suspension des compétitions officielles par la fédération de football, après l’annonce de la suspension de toutes les activités sportives et le report des matchs, l’USM Bel Abbès poursuit activement sa préparation en vue de la reprise du championnat dans les meilleures conditions.

Les scorpions vont disputer un match amical ce vendredi 30 janvier 2026, contre Chebeb Hammam Bougrara, évoluant en division régionale 1, quatrième au classement. Cette rencontre aura lieu au Stade du chahid Ouklili Ali et va constitué un test important pour le staff technique, lui permettant d’évaluer la forme physique des joueurs et d’expérimenter différentes options techniques et tactiques.

Par ailleurs, lez club a connu des développements significatifs sur le marché des transferts hivernal. L’attaquant Abid sera le troisième recru de ce mercato, de retour de Wad Sly, où il évoluait déjà la saison dernière. Le joueur a été enregistré auprès de la ligue et attend la finalisation de son inscription sur la plateforme numérique, ce qui le rendra apte à jouer pour l’équipe lors des prochains matchs. Le quatrième recru a déjà commencé l’entraînement avec l’USM Bel Abbès, en attendant la réception de ses documents officiels. Ce défenseur central évoluait auparavant au CRB Ain Temouchent. Les deux nouveaux joueurs devraient être présentés officiellement dans une vidéo dans les prochains jours, fait-on savoir par la cellule de communication.

Pour rappel, la Ligue a annoncé dans un communiqué officiel le calendrier de la 18è journée, qui se déroulera le vendredi 6 février. L’USM Bel Abbès se déplacera à Sidi Mohamed Ben Ali avant de recevoir le mediouni d’Oran le jeudi 12 février, pour la 19è journée.

Les supporters espèrent que ces préparatifs et ces nouveaux recrus permettront au club de réaliser un retour en force lors de la reprise de la compétition et d’obtenir des résultats positifs, qui font honneur au club et satisfaire les ambitions de ses fans.

Les joueurs espèrent une amélioration de la situation financière du club, avant la reprise des compétitions officielles, à commencer par le match de vendredi prochain contre le leader du championnat, Sidi Mohamed Ben Ali, afin que l’équipe dispose des ressources nécessaires pour donner le meilleur d’elle-même et obtenir les résultats positifs escomptés.

Djillali Toumi