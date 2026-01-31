Plantation de plus de 130 milles arbres

La conservation des forêts a mis en œuvre un plan d’action, mettant à disposition tous les moyens nécessaires pour la réussite de la campagne nationale de plantation de 5 millions d’arbres, lancée depuis le 25 octobre 2025, qui coïncide avec la journée nationale de l’arbre, et qui prendra fin le mois de novembre 2026, rapporte un communiqué de la cellule.

Cette campagne abritée sous le slogan » Algérie verte « , prévue le rebut de la semaine prochaine, succède à la première qui a connu la plantation de 111.000 arbres dans différentes régions de la wilaya, pour un objectif de plantation de plus de 130.000 arbres au niveau local et 1 million d’arbres au niveau national, conformément aux instructions du wali Kamel Hadji, explique la source.

Tous les partenaires, administrations et institutions, ainsi que les membres des associations actives concernées sont impliqués. Le nombre d’arbre à planter a été réparti en fonction de l’importance des superficies de chaque zone : 20 000 arbres à Ras El Ma, 20 000 à Mérine, 9 000 à Aïn El Berd, 6 000 arbres Sidi Lahcen et Ben Badis, 10 000 à Telagh et 10 000 autres à Moulay Slissen, 5 000 à Mustafa Ben Ibrahim et 6.000 à Tenira. Par ailleurs et en fin 18 000 arbres de différent types seront plantés à Marhoum, conclut le communiqué de la cellule de la conservation des forets.

Djillali Toumi