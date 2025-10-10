Algérie poste Machi Houcine nouveau directeur à l’UPW

La ville de sidi bel abbés a été bénie ces derniers jours, après tant d’années. Mr Machi Houcine vient d’être installé ces derniers jours comme nouveau directeur à la tête de l’unité postale de sidi bel Abbes, remplaçant El Hadj Adda appelé au même poste dans une autre wilaya.

Le secteur de la poste au niveau de la wilaya lance enfin un souffle de soulagement. La gestion des problèmes socio-professionnelles des employés de la poste, cumulées à travers les années et les différentes gestions précédente, ne présageaient rien de bon. Le dialogue était réduit au silence, la division à l’éclatement de la confiance et le service payait les conséquences. Les congés de maladies devenaient un refuge.

Le nouveau responsable, n’a pas trop attendu pour insuffler se désire de renouement. Après quelques visites ici et là, la réaction du personnel a totalement basculé. Un espoir renait des cendres d’une marginalisation que le personnel a cru s’installer à jamais. Il a suffi d’une petite attention, d’une ouïe attentive et la confiance est revenue de nouveau. Mr Machi est issu d’une promotion d’inspecteurs principaux, des années 1980, de l’école centrale des PTT aux eucalyptus à Alger,

L’expérience qu’il a acquit depuis ce temps en escaladant des postes de responsabilités différentes, a façonné en lui aujourd’hui ce responsable flexible et attentif capable de guérir les blessures et installer une confiance en quelques jours seulement. Ce sont là, des témoignages rapportés par quelques agents et responsables qui ont eut la chance de rencontrer.

Djillali Toumi