Plus de 05 kg de kif saisis, 04 suspects arrêtés

les éléments de la brigade de recherche et d’intervention BRI ont réussi au cours de la semaine écoulée d’arrêter 04 suspects en possession de plus de 05 kg de kif traité et saisir un véhicule d’attraction qu’il voulaient utiliser pour le transport de la marchandise, rapporte un communiqué de la cellule de communication et des affaire générale de la sureté de wilaya.

l’opération qui entre dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, est survenue a la suite d’une information, rapportant la présence de 02 individus cherchant à transporter une quantité considérable de kif traité dans un véhicule d’attraction, pour son écoulement dans la zone ouest de la daïra de Ras El Ma, explique la source

Après élargissement de l’enquête, une souricière minutieuse a été posée. 02 suspect ont été arrêtés en possession de plus de 05 kg de kif traité et un véhicule saisi. l’enquête a permis par la suite d’arrêter 02 autres suspects impliqués dans cette affaire.

les suspects ont été présentés devant le tribunal pour répondre de leurs chefs d’inculpation de possession et vente de drogue, conclut le communiqué.

Djillali Toumi