Boukhanefis: La brigade de gendarmerie réussit le défi sécuritaire

sur une superficie de plus de 2.200 hectares, une population dépassant les 23.000 habitants, quatre bourgades importantes en population et éloignées les unes des autres et une vingtaine de fermes dont la majorité construite dans le cadre du majestueux programme de développement rural sur des pistes difficiles à emprunter et un chef lieu qui s’étend depuis la rivière mythique Mekkera au Nord jusqu’au Sud-Est en direction de la commune de Lamtar, la brigade territoriale de la commune, avec seulement une dizaine d’elements a réussi avec succès à instaurer une sécurité publique et gagner la confiance de la société.

La volonté, quand elle est présente, forte, accompagnée d’un programme d’action adapté au lieu et aux circonstances, suivie d’une discipline de rigueur, une entente entre le personnel et son chef dirigeant, elle devient une arme, un secret qui peut réaliser l’impossible. La lutte contre le crime devient alors une simple action qui entre dans le cadre de la fonction. Devant cette muraille que la brigade de gendarmerie a constituée, les groupes de vendeurs et de consommateurs de différente drogue et boisson, ainsi que les voleurs, se sont envolés pour laisser place à un calme qui a rendu l’envi de vivre à la société.

Cet objectif de proximité de rapprocher le gendarme au citoyen pour la sécurité de son bien et celui du pays, devenu un souci central de l’institution de la gendarmerie nationale est bien concrétisé à la commune de Boukhanefis par une brigade qui a su imposer des règles et mis en action une stratégie pour convaincre le citoyen que désormais la sécurité, moteur de tout développement, ne peut se réaliser sans l’implication de chacun.

Il suffit à titre d’exemple de rappeler une scène qui confirme une présence omni-permanente des gendarmes dans les rues et les cités. Une personne âgée venait de sortir de la poste après avoir retiré sa pension de retraite, a-ton apris. Deux individus sur une moto, des casques sur leurs têtes pour cacher leurs identités l’ont attaqué prés de la mosquée pour lui voler son argent. Un citoyen a vu la scène et a vite intervenu. Une altercation s’est déclenchée. Tout juste après les gendarmes apparaissent sur land rover à la suite d’une ronde. Les suspects ont vite été encerclés et neutralisés. l »intervention a été grandement saluée par la société et consolidée a davantage le lien entre gendarme et citoyen.

Djillali Toumi